إدارة بايدن تسعى لتشكيل حكومة لبنانية خالية من نفوذ حزب الله

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأميركية تسعى لتشكيل حكومة لبنانية خالية من نفوذ حزب الله في أعقاب الضربات الإسرائيلية.
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