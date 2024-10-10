 
الخميس 2024-10-10 09:45 ص
 

إدارة بايدن تسعى لتشكيل حكومة لبنانية خالية من نفوذ حزب الله

بايدن
جو بايدن
الخميس، 10-10-2024 09:14 ص

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترى أن هناك فرصة لتهميش حزب الله سياسيا في لبنان.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأميركية تسعى لتشكيل حكومة لبنانية خالية من نفوذ حزب الله في أعقاب الضربات الإسرائيلية.

 
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