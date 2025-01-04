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إدارة بايدن توافق على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار

دبابة إسرائيلية بجوار مبان مدمرة في جنوب قطاع غزة
دبابة إسرائيلية بجوار مبان مدمرة في جنوب قطاع غزة
السبت، 04-01-2025 11:39 م
الوكيل الإخباري-   وافقت إدارة الرئيس جو بايدن السبت على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، تشمل قذائف مدفعية عيار 155 ملم وصواريخ هيلفاير "إيه جي إم-114" وقنابل صغيرة القطر ورؤوسا حربية زنة 500 رطل.اضافة اعلان


كما تشمل الصفقة التي لا تزال بحاجة إلى موافقة الكونغرس، ذخائر دفاعية مضادة للطائرات، وفق مصدر مطلع على الملف.

وقال مسؤول في الخارجية الأميركية إن "الوزارة أخطرت الكونغرس بشكل غير رسمي بصفقة بيع مقترحة لذخائر بقيمة 8 مليارات دولار لدعم أمن إسرائيل على المدى الطويل من خلال إعادة إمداد مخزونات الذخائر الحيوية وقدرات للدفاع الجوي".

بذلك، يكون جو بايدن تجاهل مجددا الضغوط التي تمارسها منظمات حقوقية وبعض النواب الديمقراطيين الذين يعارضون مبيعات مماثلة لإسرائيل.

وقال مصدر مطلع على الصفقة "أوضح الرئيس أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن مواطنيها، بما يتناسب مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وردع العدوان من إيران والمنظمات التابعة لها".
 
gnews

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