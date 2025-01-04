إدارة بايدن توافق على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار

كما تشمل الصفقة التي لا تزال بحاجة إلى موافقة الكونغرس، ذخائر دفاعية مضادة للطائرات، وفق مصدر مطلع على الملف.
وقال مسؤول في الخارجية الأميركية إن "الوزارة أخطرت الكونغرس بشكل غير رسمي بصفقة بيع مقترحة لذخائر بقيمة 8 مليارات دولار لدعم أمن إسرائيل على المدى الطويل من خلال إعادة إمداد مخزونات الذخائر الحيوية وقدرات للدفاع الجوي".
بذلك، يكون جو بايدن تجاهل مجددا الضغوط التي تمارسها منظمات حقوقية وبعض النواب الديمقراطيين الذين يعارضون مبيعات مماثلة لإسرائيل.
وقال مصدر مطلع على الصفقة "أوضح الرئيس أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن مواطنيها، بما يتناسب مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وردع العدوان من إيران والمنظمات التابعة لها".
-
أخبار متعلقة
-
ألمانيا: تعطل أنظمة مراقبة الحدود في المطارات سببه مشكلة تقنية
-
المستشار النمساوي يعلن عزمه على الاستقالة من منصبه
-
اليونيفيل: إسرائيل تتعمد تدمير ممتلكاتنا جنوب لبنان
-
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال
-
الإدارة السورية الجديدة تفرض شروطا جديدة على دخول اللبنانيين إلى سوريا
-
مصر ترسل طائرة مساعدات إلى سوريا
-
الدفاع الروسية: سنرد على استهداف أراضينا بصواريخ "أتاكمز"
-
انتهاء عطل تقني أصاب عددا من المطارات الألمانية