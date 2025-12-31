إدارة ترامب تجري تدقيقا بشأن أميركيين صوماليين لتجريدهم من الجنسية

وقالت تريشا مكلوجلين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي في بيان نقلته شبكة فوكس نيوز أولا، وأعاد البيت الأبيض نشره على وسائل التواصل الاجتماعي "بموجب القانون الأميركي، إذا حصل شخص على الجنسية بوساطة الاحتيال، فإن ذلك يكون سببا لسحب الجنسية".
وحالات سحب الجنسية نادرة وقد تستغرق سنوات، وبحسب مركز الموارد القانونية للمهاجرين، جرى النظر في قرابة 11 قضية سنويا بين عامي 1990 و2017.
ومنذ تولى ترامب منصبه في كانون الثاني، اتبع سياسة متشددة حيال الهجرة تضمنت حملة ترحيل شرسة وإلغاء للتأشيرات وبطاقات الإقامة الدائمة والتدقيق في منشورات المهاجرين على وسائل التواصل الاجتماعي.
-
أخبار متعلقة
-
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب ولاية كاليفورنيا
-
اليابان تحذر من أن المناورات العسكرية الصينية حول تايوان تصعّد التوتر
-
نتنياهو يحذر إيران: لا نبحث عن تصعيد.. آمل ألا ترتكبوا الخطأ
-
الجزائر تغادر مجلس الأمن الدولي اليوم والبحرين خليفتها
-
بعد زيارته لواشنطن.. نتنياهو: إسرائيل ترغب بتغيير العلاقات مع دمشق
-
روسيا: تضرر ميناء وخط لأنابيب الغاز في توابسي جراء هجوم أوكراني
-
احتجاجات تعم مدن الصومال على اعتراف إسرائيل بصومالي لاند
-
تسرب مواد كيميائية وحريق بعد خروج قطار عن سكته بولاية كنتاكي الأمريكية