إدارة ترامب تجري تدقيقا بشأن أميركيين صوماليين لتجريدهم من الجنسية

08:11 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/759195 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنها تدقق في حالات هجرة تتضمن مواطنين أميركيين من أصول صومالية للكشف عن الاحتيال الذي قد يؤدي إلى سحب الجنسية. اضافة اعلان





وقالت تريشا مكلوجلين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي في بيان نقلته شبكة فوكس نيوز أولا، وأعاد البيت الأبيض نشره على وسائل التواصل الاجتماعي "بموجب القانون الأميركي، إذا حصل شخص على الجنسية بوساطة الاحتيال، فإن ذلك يكون سببا لسحب الجنسية".



وحالات سحب الجنسية نادرة وقد تستغرق سنوات، وبحسب مركز الموارد القانونية للمهاجرين، جرى النظر في قرابة 11 قضية سنويا بين عامي 1990 و2017.



ومنذ تولى ترامب منصبه في كانون الثاني، اتبع سياسة متشددة حيال الهجرة تضمنت حملة ترحيل شرسة وإلغاء للتأشيرات وبطاقات الإقامة الدائمة والتدقيق في منشورات المهاجرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

تم نسخ الرابط





