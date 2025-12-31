الأربعاء 2025-12-31 10:17 ص

إدارة ترامب تجري تدقيقا بشأن أميركيين صوماليين لتجريدهم من الجنسية

تأشيرة سفر أميركية
تأشيرة سفر أميركية
الأربعاء، 31-12-2025 08:11 ص
الوكيل الإخباري-   قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنها تدقق في حالات هجرة تتضمن مواطنين أميركيين من أصول صومالية للكشف عن الاحتيال الذي قد يؤدي إلى سحب الجنسية.اضافة اعلان


وقالت تريشا مكلوجلين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي في بيان نقلته شبكة فوكس نيوز أولا، وأعاد البيت الأبيض نشره على وسائل التواصل الاجتماعي "بموجب القانون الأميركي، إذا حصل شخص على الجنسية بوساطة الاحتيال، فإن ذلك يكون سببا لسحب الجنسية".

وحالات سحب الجنسية نادرة وقد تستغرق سنوات، وبحسب مركز الموارد القانونية للمهاجرين، جرى النظر في قرابة 11 قضية سنويا بين عامي 1990 و2017.

ومنذ تولى ترامب منصبه في كانون الثاني، اتبع سياسة متشددة حيال الهجرة تضمنت حملة ترحيل شرسة وإلغاء للتأشيرات وبطاقات الإقامة الدائمة والتدقيق في منشورات المهاجرين على وسائل التواصل الاجتماعي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

البترا

أخبار محلية البترا تسجل أعلى عدد زوار يومي منذ 2023

الذهب

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد

أخبار محلية تربية قصبة اربد تنجز حزمة من المشاريع التنموية في مدارسها

تعبيرية

عربي ودولي زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب ولاية كاليفورنيا

حذرت طوكيو الأربعاء من أن المناورات العسكرية بالذخيرة الحية التي أجرتها الصين في مطلع الأسبوع لمحاكاة حصار بحري لتايوان "تصعد التوتر" في المنطقة، مؤكدة أنها أعربت عن "مخاوفها" لبكين. وقال المتحدث باس

عربي ودولي اليابان تحذر من أن المناورات العسكرية الصينية حول تايوان تصعّد التوتر

الدفاع المدني

أخبار محلية 7 اصابات بحادث سير على طريق إربد عمّان

الذهب

أسواق ومال كم بلغ سعر الذهب عالميا الأربعاء

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية 43987 طالبا يتقدمون اليوم لامتحان الرياضيات في "تكميلية التوجيهي"



 






الأكثر مشاهدة