إدارة ترامب تخطط لترحيل آلاف المهاجرين إلى غوانتنامو

الوكيل الإخباري- تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترحيل آلاف المهاجرين إلى قاعدة غوانتنامو هذا الأسبوع، حيث يجرى التدقيق في ملفات ما لا يقل عن 9000 شخص تمهيدا لذلك.



ويمثل هذا الإجراء تصعيدا غير مسبوق مقارنة بنحو 500 مهاجر تم احتجازهم لفترات قصيرة في القاعدة منذ شهر فبراير. كما يشكل خطوة ملموسة نحو تنفيذ خطة أعلنها ترامب في يناير الماضي، تقضي باستخدام المنشأة لاحتجاز ما يصل إلى 30,000 مهاجر.



وتُظهر وثائق حصلت عليها صحيفة "بوليتيكو" أن عمليات النقل قد تبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يحتجز هؤلاء المهاجرون بشكل مؤقت في القاعدة قبل ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

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ويعلن السبب الرسمي لهذه الخطوة على أنه محاولة لتوفير أسرة في مراكز الاحتجاز داخل الأراضي الأمريكية. غير أن استخدام منشأة غوانتنامو، المعروفة تاريخيا باحتجاز المشتبهين بالإرهاب، يحمل أيضا رسالة تهدف إلى ردع الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.



وقد وضعت هذه الخطط خلال الأيام القليلة الماضية، وما تزال قابلة للتغيير بحسب الوثائق. وتشير أيضا إلى أن وزارة الأمن الداخلي قد لا تخطر دول المهاجرين المعنيين مسبقا.



وتأتي هذه الخطوة في وقت يضغط فيه البيت الأبيض على وكالة الهجرة والجمارك لرفع وتيرة الاعتقالات، حيث دعا المستشار السياسي البارز ستيفن ميلر إلى تنفيذ نحو 3000 اعتقال يوميا.



وتشير إحدى الوثائق إلى أن الخطة تشمل النظر في نقل نحو 800 أوروبي، من بينهم نمساوي واحد، و100 روماني، و170 روسيا. وقد أثار هذا الجانب من الخطة قلقا في أوساط الدبلوماسيين الأمريكيين، الذين أشاروا إلى أن معظم الدول الأوروبية تعد حليفة للولايات المتحدة وتتعاون بالفعل في استعادة مواطنيها، ما يعني أن لا حاجة لنقلهم إلى غوانتنامو.



ويسعى مسؤولو وزارة الخارجية المعنيون بالشؤون الأوروبية لإقناع وزارة الأمن الداخلي بالتراجع عن الخطة.



وقال مسؤول في وزارة الخارجية مطلع على الوضع: "الرسالة من هذه الخطوة هي إثارة الصدمة والاستفزاز. نحن نتحدث عن حلفائنا".



وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع جهود قانونية متصاعدة لمنع الإدارة من استخدام غوانتنامو كموقع لاحتجاز المهاجرين. وتشير دعوى جماعية فدرالية قيد النظر في واشنطن إلى وجود نحو 70 مهاجرا محتجزا حاليا في القاعدة، يواجهون ظروفا وصفت بأنها "عقابية"، من بينها نقص الغذاء، وتبديل الملابس مرة واحدة في الأسبوع، وانتشار القوارض.