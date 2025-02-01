 
السبت 2025-02-01 09:02 ص
 

إدارة ترامب تخطط لفصل عملاء "إف بي آي" شاركوا بتحقيقات ضده

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
السبت، 01-02-2025 08:28 ص
الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام أميركية أنه من المرتقب إقالة عناصر في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) شاركوا في التحقيقات التي أدت إلى إطلاق ملاحقات قضائية بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب.اضافة اعلان


ويجري الآن تقييم وضع عشرات من عناصر الشرطة الفدرالية الذين انخرطوا في التحقيقات بشأن الاعتداء الذي شنه على مبنى الكابيتول أنصار للرئيس الأميركي يوم 6 يناير/كانون الثاني 2021، وذلك بهدف فصلهم المحتمل.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن أكثر من 20 من رؤساء مكاتب "إف بي آي، بما في ذلك أولئك الموجودون في ميامي وواشنطن، مهددون بهذا الإجراء.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر أنه تم إبلاغ 6 مسؤولين بارزين في "إف بي آي" بأنهم يواجهون خطر الفصل.

ووفقا لشبكة "سي إن إن"، تم منح ما لا يقل عن 6 مسؤولين كبار في المكتب خيار "التقاعد أو الاستقالة أو أن يتم فصلهم بحلول الاثنين" المقبل.

وفصلت وزارة العدل الاثنين الماضي العديد من المسؤولين الذين لعبوا دورا في مقاضاة ترامب.

الجزيرة
 
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