إدارة ترامب تخطط لفصل عملاء "إف بي آي" شاركوا بتحقيقات ضده

ويجري الآن تقييم وضع عشرات من عناصر الشرطة الفدرالية الذين انخرطوا في التحقيقات بشأن الاعتداء الذي شنه على مبنى الكابيتول أنصار للرئيس الأميركي يوم 6 يناير/كانون الثاني 2021، وذلك بهدف فصلهم المحتمل.
وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن أكثر من 20 من رؤساء مكاتب "إف بي آي، بما في ذلك أولئك الموجودون في ميامي وواشنطن، مهددون بهذا الإجراء.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر أنه تم إبلاغ 6 مسؤولين بارزين في "إف بي آي" بأنهم يواجهون خطر الفصل.
ووفقا لشبكة "سي إن إن"، تم منح ما لا يقل عن 6 مسؤولين كبار في المكتب خيار "التقاعد أو الاستقالة أو أن يتم فصلهم بحلول الاثنين" المقبل.
وفصلت وزارة العدل الاثنين الماضي العديد من المسؤولين الذين لعبوا دورا في مقاضاة ترامب.
الجزيرة
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