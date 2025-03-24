إدارة ترامب تدافع عن استخدام صلاحيات استثنائية لترحيل المهاجرين

ونفت فنزويلا مزاعم المسؤولين الأمريكيين بأن المرحلين أفراد عصابات.
وأكد وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو أنه لا يوجد أي فرد في هذه العصابة من بين المرحلين الفنزويليين من الولايات المتحدة إلى السلفادور، كما نفى أقارب بعض الرجال ومدافعون عن حقوق المهاجرين أي صلة لهم بهذه العصابة.
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