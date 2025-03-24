إدارة ترامب تدافع عن استخدام صلاحيات استثنائية لترحيل المهاجرين

الوكيل الإخباري- دافع مسؤولون بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استخدامهم "صلاحيات استثنائية" وقانون زمن الحرب لترحيل عشرات المهاجرين الفنزويليين، على الرغم من قرار قاض بمنع هذه الخطوة.

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وقالت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي لـ"فوكس نيوز": "هذه حرب العصر، وسنواصل خوضها وحماية المواطنين الأمريكيين بكل ما أمكن من إجراءات".