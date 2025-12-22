الإثنين 2025-12-22 11:19 ص

إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

الرئيس دونالد ترامب
دونالد ترامب
الإثنين، 22-12-2025 08:59 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إدارة الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب قررت استدعاء نحو 30 دبلوماسيا رفيعي المستوى بالخارج.

وبحسب التقارير أُبلغ رؤساء بعثات دبلوماسية أمريكية في ما لا يقل عن 29 دولة، الأسبوع الماضي، بأن فترات عملهم ستنتهي في يناير المقبل. وكان جميعهم قد تسلّموا مناصبهم خلال إدارة جو بايدن.

وأشارت إلى أن أكبر عدد من السفراء الأمريكيين، الذين جرى استدعاؤهم كان من القارة الأفريقية، وتشمل الدول المعنية بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، الغابون، ساحل العاج، مدغشقر، موريشيوس، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، الصومال وأوغندا.

كما جرى استدعاء 6 سفراء أمريكيين من دول آسيوية، وهم سفراء الولايات المتحدة لدى فيجي ولاوس وجزر مارشال وبابوا غينيا الجديدة والفلبين وفيتنام.

 
 


