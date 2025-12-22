إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

وأشارت إلى أن أكبر عدد من السفراء الأمريكيين، الذين جرى استدعاؤهم كان من القارة الأفريقية، وتشمل الدول المعنية بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، الغابون، ساحل العاج، مدغشقر، موريشيوس، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، الصومال وأوغندا.
كما جرى استدعاء 6 سفراء أمريكيين من دول آسيوية، وهم سفراء الولايات المتحدة لدى فيجي ولاوس وجزر مارشال وبابوا غينيا الجديدة والفلبين وفيتنام.
-
أخبار متعلقة
-
إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإصابة 19 جراء انقلاب حافلة ركاب
-
نزول متعثر يعيد الجدل حول صحة ترامب في ولايته الثانية - فيديو
-
نقل مطلق النار في بونداي من المستشفى إلى السجن
-
انفجار سيارة في موقف للسيارات بموسكو
-
نيجيريا: تحرير 130 تلميذا وموظفا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي
-
إسرائيل تحذر إدارة ترامب: تدريبات الصواريخ الإيرانية قد تكون تمهيدا لهجوم
-
الولايات المتحدة تطارد ناقلة نفط تقترب من فنزويلا
-
ويتكوف: المحادثات بشأن أوكرانيا خلال الأيام الماضية كانت مثمرة