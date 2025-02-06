إدارة ترامب تعتزم مصادرة طائرة ثانية للرئيس مادورو

ومن المقرر أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن عملية المصادرة اليوم الخميس خلال زيارته إلى سانتو دومينغو، عاصمة الدومينيكان، المحطة الأخيرة من جولته التي تشمل خمس دول في أمريكا الوسطى، وفقا لمسؤول أمريكي مطلع ووثيقة صادرة عن وزارة الخارجية.
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