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إدارة ترامب رحبت بقرار عباس إلغاء دفع أموال لعائلات الأسرى

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 12-02-2025 11:15 م

الوكيل الإخباري-   أفاد موقع أكسيوس الأميركي ان إدارة ترامب رحبت بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلغاء آلية دفع الأموال لعائلات الأسرى الفلسطينيين.

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وأضافت ان الخارجية الأميركية قالت إنها ستراقب القرار الفلسطيني لضمان توقف المدفوعات لعائلات الأسرى.

 
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