إدارة ترامب رحبت بقرار عباس إلغاء دفع أموال لعائلات الأسرى

وأضافت ان الخارجية الأميركية قالت إنها ستراقب القرار الفلسطيني لضمان توقف المدفوعات لعائلات الأسرى.
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