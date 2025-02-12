إدارة ترامب رحبت بقرار عباس إلغاء دفع أموال لعائلات الأسرى

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الوكيل الإخباري- أفاد موقع أكسيوس الأميركي ان إدارة ترامب رحبت بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلغاء آلية دفع الأموال لعائلات الأسرى الفلسطينيين.

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