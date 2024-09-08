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إذاعة الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق 100 صاروخ خلال 24 ساعة

صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله
الأحد، 08-09-2024 07:08 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق 100 صاروخ خلال 24 ساعة باتجاه شمال إسرائيل.

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وقالت الإذاعة إن الجبهة الداخلية تجري تقييما للوضع لاتخاذ قرار بشأن افتتاح العام الدراسي بالجليل الأعلى.

 
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