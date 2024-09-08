إذاعة الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق 100 صاروخ خلال 24 ساعة

وقالت الإذاعة إن الجبهة الداخلية تجري تقييما للوضع لاتخاذ قرار بشأن افتتاح العام الدراسي بالجليل الأعلى.
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