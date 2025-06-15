إذاعة الجيش الإسرائيلي: خطوط الأنابيب والنقل في مصفاة حيفا تضررت

تم نسخ الرابط

تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن خطوط الأنابيب وخطوط النقل في مصفاة حيفا تضررت جراء الهجوم الصاروخي من إيران.

اضافة اعلان