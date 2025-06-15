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إذاعة الجيش الإسرائيلي: خطوط الأنابيب والنقل في مصفاة حيفا تضررت

ل
أرشيفية
 
الأحد، 15-06-2025 11:39 ص

الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن خطوط الأنابيب وخطوط النقل في مصفاة حيفا تضررت جراء الهجوم الصاروخي من إيران.

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من جانبها أفادت مصافي نفط إسرائيلية بتضرر خطوط أنابيب وخطوط نقل في حيفا جراء الهجمات ذاتها.

 
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