إذاعة الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مواقع لصواريخ باليستية جنوب طهران

وفي وقت سابق فجر اليوم الاثنين، فعّلت القوات الإيرانية أنظمة الدفاع الجوي في عدد من المدن، منها العاصمة طهران ومشهد وكرج وبندر أنزلي، في ظل تصاعد الهجمات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع داخل إيران، وفق ما أفادت به وكالات أنباء رسمية.
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