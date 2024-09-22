 
الأحد 2024-09-22 10:11 ص
 
 

إذاعة جيش الاحتلال: بث قناة الجزيرة يضر بأمن إسرائيل

مبنى قناة الجزيرة
مبنى قناة الجزيرة
الأحد، 22-09-2024 08:11 ص

الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قرار إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله اتخذ بعد أن تقرر أن بث القناة يضر بأمن دولة إسرائيل.

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وأشارت الإذاعة إلى أن قرار الإغلاق اتخذ وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وبعد مشورة قانونية.


وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت طاقم الجزيرة في رام الله على الخروج من المكتب بعد اقتحامه وإغلاقه بأمر عسكري.


وقال مدير المكتب وليد العمري إن "قوات الاحتلال أحضرت شاحنة عسكرية لمصادرة الوثائق والأجهزة وممتلكات المكتب، كما منعتهم من اصطحاب سياراتهم".

 
gnews

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