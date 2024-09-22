إذاعة جيش الاحتلال: بث قناة الجزيرة يضر بأمن إسرائيل

الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قرار إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله اتخذ بعد أن تقرر أن بث القناة يضر بأمن دولة إسرائيل.

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وأشارت الإذاعة إلى أن قرار الإغلاق اتخذ وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وبعد مشورة قانونية.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت طاقم الجزيرة في رام الله على الخروج من المكتب بعد اقتحامه وإغلاقه بأمر عسكري.