"إذا فاز ترامب".. ماسك قد يصبح وسيطا بين الولايات المتحدة والصين

وأفادت بأنه لدى ماسك الذي تبرع بأكثر من 100 مليون دولار لدعم ترامب، مصالح تجارية واسعة النطاق في الصين، مشيرة إلى أنه تمتع بامتيازات نادرا ما تم تقديمها للمستثمرين الأجانب الآخرين.
وقال الخبراء إن ماسك يتملق الصينيين، لذلك يعاملونه بطريقة خاصة. ومن المؤكد أنهم سيستخدمون هذا الأمر لمحاولة التأثير على إدارة ترامب.
وقال المصدر لـ"بلومبيرغ" إن ماسك نفسه مؤيد للصين، ويتمتع بالمزايا التي قدمتها الصين لعدد قليل من المستثمرين الأجانب، كما يتم استقبال ماسك نفسه بانتظام من قبل كبار المسؤولين الصينيين خلال رحلاته إلى البلاد.
وقال المستثمر التكنولوجي كيفن شو: "سيكون ماسك وسيطا رئيسيا بين الولايات المتحدة والصين في العديد من قضايا التكنولوجيا والتجارة في إدارة ترامب الثانية".
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