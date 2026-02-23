إرجاء مباريات كرة القدم في المكسيك إثر اندلاع أعمال عنف

وشملت المباريات الملغاة مواجهات من الجولة السابعة للبطولة الختامية (كلاوسورا) في دوري الدرجة الأولى المكسيكي "ليغا إم إكس"، وعددا من مباريات دوري السيدات، إضافة إلى مباراة ودية دولية بين منتخبي المكسيك وأيسلندا.
وجاء تأجيل المباريات بعدما أكدت السلطات المكسيكية مقتل نيميسيو "إل مينتشو" أوسيغيرا، زعيم كارتل "خاليسكو الجيل الجديد"، مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف انتقامية في مناطق عدة.
وحثّت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم المواطنين على التزام الهدوء، مؤكدة أن الحكومة المركزية تنسّق مع السلطات في مواجهة موجة العنف.
