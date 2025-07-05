إردوغان طلب من ترمب التدخل بشأن إطلاق النار على منتظري المساعدات في غزة

واستشهد نحو 613 فلسطينيا حول نقاط توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، وبالقرب من قوافل الإغاثة الإنسانية في القطاع، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
-
أخبار متعلقة
-
خامنئي يظهر علنا لأول مرة منذ الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي
-
بريطانيا تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا
-
أميركا تبدأ محادثات مع الصين بشأن صفقة تيك توك هذا الأسبوع
-
سوريا: الاتفاق مع تركيا للمشاركة في إخماد الحرائق بريف اللاذقية
-
شهيد وجريحان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب لبنان
-
ترامب يعرب عن استيائه بعد المكالمة الهاتفية مع بوتين بشأن أوكرانيا
-
مقتل 24 على الأقل جراء سيول في ولاية تكساس الأميركية
-
موسكو: عقد أول قمة روسية عربية في تشرين الأول المقبل