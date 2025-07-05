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إردوغان طلب من ترمب التدخل بشأن إطلاق النار على منتظري المساعدات في غزة

أردوغان
إردوغان
 
السبت، 05-07-2025 10:52 م
الوكيل الإخباري-  أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، أنّه طلب من نظيره الأميركي دونالد ترمب التدخّل لوقف عمليات إطلاق النار على منتظري المساعدات في قطاع غزة والتي تقول الأمم المتحدة إنّها أسفرت عن استشهاد نحو 613 فلسطينيا.اضافة اعلان


واستشهد نحو 613 فلسطينيا حول نقاط توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، وبالقرب من قوافل الإغاثة الإنسانية في القطاع، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
 
 
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