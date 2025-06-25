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إردوغان يدعو أمام ترامب إلى حوار وثيق بشأن روسيا وأوكرانيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال التقاط صورة لقادة ورؤساء دول وحكومات منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال التقاط صورة لقادة ورؤساء دول وحكومات منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)
 
الأربعاء، 25-06-2025 12:54 ص
الوكيل الإخباري-   رحّب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال محادثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي ليل الثلاثاء بوقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه بين إيران وإسرائيل، ودعا إلى "حوار وثيق" لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.اضافة اعلان


وقال مكتب إردوغان في بيان إنّ الرئيس التركي "أعرب عن ارتياحه لوقف إطلاق النار الذي تمّ التوصّل إليه بين إسرائيل وإيران من خلال جهود الرئيس ترامب، معربا عن أمله في أن يكون دائما، وأكّد على أهمية إجراء حوار وثيق (...) للتوصّل إلى حلّ سلمي للحرب الروسية-الأوكرانية".
 
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