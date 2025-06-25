إردوغان يدعو أمام ترامب إلى حوار وثيق بشأن روسيا وأوكرانيا

وقال مكتب إردوغان في بيان إنّ الرئيس التركي "أعرب عن ارتياحه لوقف إطلاق النار الذي تمّ التوصّل إليه بين إسرائيل وإيران من خلال جهود الرئيس ترامب، معربا عن أمله في أن يكون دائما، وأكّد على أهمية إجراء حوار وثيق (...) للتوصّل إلى حلّ سلمي للحرب الروسية-الأوكرانية".
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