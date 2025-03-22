إرهابيون يقتلون 44 مدنيا في النيجر

وقالت الوزارة في بيان: "تعرضت قرية فونبيتا في بلدية كوكورو الريفية يوم الجمعة 21 مارس لهجوم وحشي شنه إرهابيون واستهدفوا مسجدا".
وأضافت أن الهجوم خلق "44 شهيدا جميعهم مدنيون و13 جريحا بينهم 4 إصاباتهم خطرة".
وأعلنت الوزارة الحداد الوطني لمدة 72 ساعة اعتبارا من السبت.
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