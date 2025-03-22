السبت 2025-03-22 04:13 ص
 

إرهابيون يقتلون 44 مدنيا في النيجر

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أرشيفية
 
السبت، 22-03-2025 03:19 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية في النيجر أن إرهابيين قتلوا 44 مدنيا في جنوب غرب البلاد، وتم إعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.

وقالت الوزارة في بيان: "تعرضت قرية فونبيتا في بلدية كوكورو الريفية يوم الجمعة 21 مارس لهجوم وحشي شنه إرهابيون واستهدفوا مسجدا".

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وأضافت أن الهجوم خلق "44 شهيدا جميعهم مدنيون و13 جريحا بينهم 4 إصاباتهم خطرة".


وأعلنت الوزارة الحداد الوطني لمدة 72 ساعة اعتبارا من السبت.

 

RT

 
 
gnews

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