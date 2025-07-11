إسبانيا تدعو لتعليق الشراكة فورا بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وانتقد سانشيز في تصريحاته أمام البرلمان الإسباني، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن ممارساتها ستظل في الأذهان باعتبارها أحد أحلك فصول القرن الحادي والعشرين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأكد سانشيز، أن إسبانيا وأيرلندا طلبتا من الاتحاد الأوروبي في شباط 2024 تقييم مدى الالتزام باتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
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