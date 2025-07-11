إسبانيا تدعو لتعليق الشراكة فورا بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

الوكيل الإخباري- دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية ارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة.

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وانتقد سانشيز في تصريحاته أمام البرلمان الإسباني، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن ممارساتها ستظل في الأذهان باعتبارها أحد أحلك فصول القرن الحادي والعشرين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).