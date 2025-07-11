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إسبانيا تدعو لتعليق الشراكة فورا بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

علم اسبانيا
إسبانيا
 
الجمعة، 11-07-2025 02:29 م

الوكيل الإخباري-   دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية ارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة.

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وانتقد سانشيز في تصريحاته أمام البرلمان الإسباني، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن ممارساتها ستظل في الأذهان باعتبارها أحد أحلك فصول القرن الحادي والعشرين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).


وأكد سانشيز، أن إسبانيا وأيرلندا طلبتا من الاتحاد الأوروبي في شباط 2024 تقييم مدى الالتزام باتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

 
 
gnews

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