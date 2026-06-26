إسبانيا تسجل 327 وفاة مرتبطة بالحر منذ الأحد

وشهدت البلاد درجات حرارة قياسية في شهر حزيران، حيث تم تحطيم عدة أرقام قياسية على المستويين الوطني والمحلي خلال موجة الحر.
وبحسب وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية (AEMET)، فقد انتهت موجة الحر يوم أمس الخميس.
واستنادًا إلى سجلات درجات الحرارة الوطنية في إسبانيا التي تعود إلى عام 1950، كان يوم 23 حزيران الأشد حرارة في شهر حزيران على الإطلاق، فيما حل يوم 22 حزيران في المرتبة الثانية، وفق ما نقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية.
وسُجلت أشد الانحرافات الحرارية في شمال إسبانيا، حيث حقق مطار بلباو أرقامًا قياسية جديدة لكل من درجات الحرارة القصوى نهارًا والدنيا ليلاً.
ومنذ بداية موسم مراقبة موجات الحر السنوي في إسبانيا في منتصف أيار، سجّل معهد كارلوس الثالث 611 وفاة منسوبة إلى ارتفاع درجات الحرارة.
ومن المتوقع، أن تؤثر موجة الحر في أجزاء واسعة من أوروبا الغربية والوسطى والجنوبية خلال الأسبوعين المقبلين، وفقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
-
أخبار متعلقة
-
بولتون يستعد للإقرار بالذنب في قضية الاحتفاظ بمعلومات حساسة
-
سلاح الجو الأمريكي يطلق مشروع صاروخ يصل مداه إلى 1850 كيلومتراً
-
السعودية .. ضبط أكثر من 1.4 مليون قرص إمفيتامين مُخبأة داخل "كسّارة"
-
فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة الزلزالين إلى 589 قتيلا
-
استطلاع: 41% من عائلات العسكريين الأمريكيين عجزت عن تأمين احتياجاتها الغذائية عام 2025
-
كوريا الجنوبية.. القضاء يصدر حكما بحق السيدة الأولى السابقة
-
عمليات الإنقاذ تتواصل في فنزويلا بحثا عن ناجين من الزلزالين
-
الخارجية الأميركية: تمديد المحادثات بين لبنان وإسرائيل ليوم إضافي