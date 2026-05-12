الثلاثاء 2026-05-12 02:37 ص

إسبانيا تعلن إصابة أحد مواطنيها بفيروس هانتا

إسبانيا: مقتل 3 أشخاص بسبب الفيضانات
إسبانيا
 
الثلاثاء، 12-05-2026 01:00 ص

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة الإسبانية  إن أحد المواطنين الخاضعين لحجر صحي في مدريد بعد إجلائه من سفينة سياحية في تينيريفي ثبتت إصابته بفيروس هانتا.

اضافة اعلان


وأضافت الوزارة في بيان أن نتيجة الفحوصات التي أجريت لبقية المواطنين وعددهم 13 الذين يخضعون للحجر الصحي في المستشفى العسكري نفسه جاءت سلبية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

إسبانيا: مقتل 3 أشخاص بسبب الفيضانات

عربي ودولي إسبانيا تعلن إصابة أحد مواطنيها بفيروس هانتا

الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة

عربي ودولي الأمم المتحدة تطلق تحذيرا شديد اللهجة بشأن اتساع نطاق النزاع في السودان

الصين تؤكد تعرض ناقلة لهجوم في مضيق هرمز ولا أنباء عن إصابات

عربي ودولي رؤساء شركات أميركية كبرى بينهم ماسك وكوك يرافقون ترامب إلى الصين

إعادة فتح معبر حدودي بين تركيا وسوريا بعد إغلاقه 12 عاما

عربي ودولي إعادة فتح معبر حدودي بين تركيا وسوريا بعد إغلاقه 12 عاما

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يدين فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مستوطنين ويعتبرها "إفلاسا أخلاقيا"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يعلن خفض ضريبة البنزين الاتحادية

وفاة الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة

فن ومشاهير وفاة الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة عن 92 عاما

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي

عربي ودولي لبنان يطالب الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف الهجمات وأعمال الهدم



 
 






الأكثر مشاهدة

 