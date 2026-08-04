إسبانيا تعيد غالبية المهاجرين وارتفاع ضحايا سبتة إلى 75 قتيلا

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الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة ضحايا العبور غير النظامي لعشرات الآلاف من المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا الأسبوع الماضي إلى 75 قتيلا، فيما أعادت إسبانيا بالفعل إلى المغرب 70 ألفا من أصل 72 ألف مهاجر وصلوا إلى المدينة. اضافة اعلان





وأكدت بعثة الحكومة الإسبانية في سبتة الحصيلة، بعدما أدى عبور آلاف المهاجرين من المغرب اعتبارا من 30 تموز إلى مصرع العشرات غرقا أثناء محاولتهم السباحة حول حاجز نقطة العبور في البحر المتوسط، في حين قالت وزارة الداخلية المغربية الأحد إن 11 شخصا لقوا حتفهم على الجانب المغربي من الحدود، قضى جميعهم غرقا باستثناء شخص واحد.



وقال مفوض الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي ماجنوس برونر الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي لا يرى صلة مباشرة بين الأحداث التي وقعت في سبتة وعملية التسوية القانونية واسعة النطاق التي أجرتها إسبانيا في الآونة الأخيرة لصالح المهاجرين غير المسجلين من أميركا اللاتينية.



ومع ذلك، أضاف أن قرار إسبانيا تسوية أوضاع هؤلاء المهاجرين لا ينظر إليه على أنه إشارة إيجابية لبقية دول الاتحاد الأوروبي.



وأشار إلى أن الاتحاد عرض على إسبانيا تقديم مساعدات، منها دعم مالي طارئ، للمساعدة في تعزيز حماية الحدود الخارجية في سبتة.



وأضاف أن الأحداث التي شهدتها سبتة أججتها شبكات تهريب إجرامية ومعلومات مضللة جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ اتهمت إسبانيا "مافيات" بنشر شائعات تزعم أن حكما صدر مؤخرا عن المحكمة العليا الإسبانية سيسمح للمهاجرين بالمرور بسهولة أكبر.





