الإثنين 2026-01-26 11:04 م

إسبانيا تفكك شبكة لتهريب الكوكايين عبر قواعد عائمة في البحر

الإثنين، 26-01-2026 10:54 م

الوكيل الإخباري-   فككت الشرطة الإسبانية شبكة كبيرة لتهريب الكوكايين تعتمد على استخدام زوارق تتمتع بسرعات عالية لنقل المخدرات إلى اليابسة من قواعد عائمة في المحيط الأطلسي، وصادرت 10 أطنان من المخدر وألقت القبض على 105 أشخاص يشتبه في تورطهم في أعمال التهريب.

وقالت الشرطة، الاثنين، إن تحقيقا على مدى عام بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون في دول من بينها الرأس الأخضر وكولومبيا وفرنسا والبرتغال والولايات المتحدة خلص إلى أن المجموعة هربت ما يقدر بنحو 57 طنا من الكوكايين إلى أوروبا خلال تلك الفترة.


وكانت الزوارق السريعة تبحر بعيدا في المحيط الأطلسي لنقل المخدرات من سفن النقل والتخزين.

 
 


