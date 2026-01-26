إسبانيا تفكك شبكة لتهريب الكوكايين عبر قواعد عائمة في البحر

وقالت الشرطة، الاثنين، إن تحقيقا على مدى عام بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون في دول من بينها الرأس الأخضر وكولومبيا وفرنسا والبرتغال والولايات المتحدة خلص إلى أن المجموعة هربت ما يقدر بنحو 57 طنا من الكوكايين إلى أوروبا خلال تلك الفترة.
وكانت الزوارق السريعة تبحر بعيدا في المحيط الأطلسي لنقل المخدرات من سفن النقل والتخزين.
