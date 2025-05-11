إسبانيا .. سحابة سامة تحبس 150 ألف شخص في منازلهم - فيديو

وقالت وحدة الحماية المدنية في إسبانيا، أمس السبت، إنه طُلب من السكان البقاء في منازلهم وإبقاء النوافذ والأبواب مغلقة كإجراء وقائي، في الوقت الذي كان فيه رجال الإطفاء يكافحون الحريق في المصنع، الذي كان يحتوي على ما يصل إلى 70 طناً من أقراص تنظيف حمامات السباحة.
ووفقًا لصحيفة "الباييس"، فقد تفاعلت الأقراص مع المياه المستخدمة لإطفاء الحريق، مما أدى إلى تكوين سحابة سامة.
وتم رفع الإغلاق في حوالي الساعة 12:15 ظهراً (10:15 بتوقيت غرينتش)، على الرغم من أن السلطات لم تستبعد فرض المزيد من القيود مع استمرارها في مراقبة الوضع.
وتم حث السكان على توخي الحذر، خاصة أولئك الذين يعانون من مخاطر صحية أعلى، مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية سابقة.
وكان الحريق تحت السيطرة بحلول حوالي الساعة 7 مساءً.
وحتى الساعة 7:45 من مساء السبت، كان نظام الطوارئ الطبية قد عالج سبعة أشخاص، من بينهم اثنان في حالة خطيرة وواحد في حالة حرجة. ولا يزال سبب الحريق غير معروف حتى الآن.
ويمكن للغاز المهيج المنبعث في الهواء أن يتفاعل مع الماء الموجود في الأغشية المخاطية الموجودة في العينين والأنف والحلق والرئتين، لتكوين حمض الهيدروكلوريك الذي يحرق الأنسجة الحساسة.
🔥 Incendi a nau #Vng— Policia Local Vilanova i la Geltrú ◼ ◼ ◼ ◼ (@PLVNG) May 10, 2025
⚠️ L’empresa, dedicada al manteniment de piscines, conté clor i s’ha creat un núvol que resulta perillós per a la seguretat de les persones.
‼️ S’informa que es CONFINA la població
⛔️ Eviteu apropar-se al lloc
ℹ️ Tanqueu finestres i portes pic.twitter.com/UKJdDYtaVK
روسيا اليوم
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