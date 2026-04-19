إسبانيا: سنطلب من الاتحاد الأوروبي "فسخ" اتفاق الشراكة مع إسرائيل

وقال سانشيز في تجمع انتخابي في إقليم الأندلس "الثلاثاء المقبل، ستقدم الحكومة الإسبانية اقتراحا إلى أوروبا يهدف إلى فسخ اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل"، لأن حكومة "تنتهك القانون الدولي لا يمكن أن تكون شريكا للاتحاد الأوروبي".
يتضمن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ 2000، بندا يجعل تنفيذه مشروطا باحترام حقوق الإنسان.
وطعنت إسبانيا لأول مرة في الاتفاق في شباط 2024، عندما أرسل سانشيز ورئيس الوزراء الإيرلندي آنذاك رسالة مشتركة إلى المفوضية الأوروبية، طالبا فيها بتقييم مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان في أعقاب بدء الحرب في غزة.
وشدد سانشيز مذاك موقفه تدريجيا إزاء إسرائيل، لا سيما مع الحرب في لبنان.
وجاء تصريح سانشيز الأحد عقب رسالة بعثتها ايرلندا وسلوفينيا وإسبانيا إلى المفوضية الأوروبية الجمعة، تطلب فيها "مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في الاجتماع القادم لمجلس الشؤون الخارجية".
-
أخبار متعلقة
-
الرومانية أندا فيليب أمينا عاما للاتحاد البرلماني الدولي
-
ترامب يهدد إيران مجددا: سنستهدف محطات الكهرباء والجسور
-
إيران ستستأنف الرحلات الدولية من مطار مشهد الاثنين
-
سوريا تتهم حزب الله بالوقوف خلف مخطط لإطلاق صواريخ "خارج الحدود"
-
إيران تمنع ناقلتين من عبور مضيق هرمز
-
قائد بالحرس الثوري: إيران تعيد تزويد منصات الإطلاق بالصواريخ
-
معاريف: استعداد إسرائيلي أمريكي لانهيار الهدنة مع إيران
-
خروق إسرائيلية في اليوم الثالث لوقف إطلاق النار بجنوب لبنان