إسبانيا: سنطلب من الاتحاد الأوروبي "فسخ" اتفاق الشراكة مع إسرائيل

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأحد، أن بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبي الثلاثاء فسخ اتفاق الشراكة مع إسرائيل التي "تنتهك القانون الدولي".

وقال سانشيز في تجمع انتخابي في إقليم الأندلس "الثلاثاء المقبل، ستقدم الحكومة الإسبانية اقتراحا إلى أوروبا يهدف إلى فسخ اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل"، لأن حكومة "تنتهك القانون الدولي لا يمكن أن تكون شريكا للاتحاد الأوروبي".



يتضمن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ 2000، بندا يجعل تنفيذه مشروطا باحترام حقوق الإنسان.



وطعنت إسبانيا لأول مرة في الاتفاق في شباط 2024، عندما أرسل سانشيز ورئيس الوزراء الإيرلندي آنذاك رسالة مشتركة إلى المفوضية الأوروبية، طالبا فيها بتقييم مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان في أعقاب بدء الحرب في غزة.



وشدد سانشيز مذاك موقفه تدريجيا إزاء إسرائيل، لا سيما مع الحرب في لبنان.