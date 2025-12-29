إسبانيا: مقتل 3 أشخاص بسبب الفيضانات

وقال رئيس بلدية ألاورين في تصريحات للتلفزيون الإسباني، إن المياه جرفت الضحايا، وهم شاب يبلغ من العمر 20 عاما واثنين في الخمسينيات.
وأعلنت البلدة يوم غد الثلاثاء يوم حداد رسمي وألغت كل الفعاليات العامة.
وتأثرت إسبانيا بشكل كبير بتغير المناخ في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى موجات حر أطول ونوبات أمطار غزيرة متكررة حيث شهدت فيضانات كبيرة في تشرين الأول 2024 خلّفت أكثر من 230 قتيلا غالبيتهم في شرق البلاد.
