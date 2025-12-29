الإثنين 2025-12-29 10:52 م

إسبانيا: مقتل 3 أشخاص بسبب الفيضانات

الإثنين، 29-12-2025 09:27 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الاثنين، مقتل رجلين بفيضانات سببتها الأمطار الغزيرة في جنوب البلاد، لترتفع الحصيلة الإجمالية للقتلى إلى ثلاثة.اضافة اعلان


وقال رئيس بلدية ألاورين في تصريحات للتلفزيون الإسباني، إن المياه جرفت الضحايا، وهم شاب يبلغ من العمر 20 عاما واثنين في الخمسينيات.

وأعلنت البلدة يوم غد الثلاثاء يوم حداد رسمي وألغت كل الفعاليات العامة.

وتأثرت إسبانيا بشكل كبير بتغير المناخ في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى موجات حر أطول ونوبات أمطار غزيرة متكررة حيث شهدت فيضانات كبيرة في تشرين الأول 2024 خلّفت أكثر من 230 قتيلا غالبيتهم في شرق البلاد.
 
 


ب

ل

ل

