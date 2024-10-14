إسبانيا وأيرلندا تطالبان بتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن إسبانيا وأيرلندا تطالبان دول الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل.

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وقبل 3 أيام دعا سانشيز المجتمع الدولي إلى وقف بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، منددا بالهجمات الإسرائيلية على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).