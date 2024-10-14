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إسبانيا وأيرلندا تطالبان بتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل

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رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
الإثنين، 14-10-2024 12:41 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن إسبانيا وأيرلندا تطالبان دول الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل.

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وقبل 3 أيام دعا سانشيز المجتمع الدولي إلى وقف بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، منددا بالهجمات الإسرائيلية على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).


وقال سانشيز في تصريحات صحفية "أندد بالهجمات التي تنفذها القوات الإسرائيلية على بعثة الأمم المتحدة في لبنان"، مضيفا أن إسبانيا أوقفت بيع أسلحة إلى إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، داعيا العالم إلى اتخاذ الإجراء ذاته لمنع مزيد من التصعيد في المنطقة.

 
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