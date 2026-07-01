إسبانيا: وفاة أكثر من ألف حالة مرتبطة بموجة الحر في حزيران الماضي

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الوكيل الإخباري- سجلت إسبانيا خلال حزيران ما لا يقل عن 1028 حالة وفاة يمكن ربطها بموجة الحر التي تجتاح أوروبا حاليا، وفق بيانات أصدرها الأربعاء معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد. اضافة اعلان





وتمثل هذه الحصيلة ضعف حصيلة 407 حالات وفاة منسوبة إلى الحر التي سجلت في حزيران 2025، الشهر الأكثر حرا في إسبانيا منذ بدء تسجيل البيانات، وفق الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.





