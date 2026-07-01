إسبانيا: وفاة أكثر من ألف حالة مرتبطة بموجة الحر في حزيران الماضي

وتمثل هذه الحصيلة ضعف حصيلة 407 حالات وفاة منسوبة إلى الحر التي سجلت في حزيران 2025، الشهر الأكثر حرا في إسبانيا منذ بدء تسجيل البيانات، وفق الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.
-
أخبار متعلقة
-
إيران تكشف للمرة الأولى عن حالة جثمان خامنئي
-
ترامب يعلن أول مؤتمر جمهوري قبل انتخابات منتصف المدة
-
مقتل امرأة في هجوما روسيا على محطات للوقود في أوكرانيا
-
الجيش الأميركي ينشر أكثر من 900 فرد في فنزويلا لدعم جهود الإغاثة من الزلازل
-
فانس: نريد التزامات دائمة وقابلة للتحقق لإزالة البرنامج النووي الإيراني بالكامل
-
صحيفة: ترامب اطّلع على خيارات تشمل العودة إلى حرب شاملة مع إيران
-
مصدر: البنك الدولي سيوقف قروضه للصين بحلول 2031
-
الكونغو الديمقراطية تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر تموز