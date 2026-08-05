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إسرائيليات يقتحمن الأراضي اللبنانية ويطالبن بإقامة مستوطنات

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ارشيفية
 
الأربعاء، 05-08-2026 10:48 م
الوكيل الإخباري-   اقتحمت 10 إسرائيليات الأراضي اللبنانية مساء الأربعاء، وطالبن باحتلال المنطقة وإقامة مستوطنات فيها، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.اضافة اعلان


وقالت القناة 14 الإسرائيلية الخاصة "عبرت 10 فتيات إسرائيليات الحدود إلى لبنان اليوم، ووصلن إلى منطقة نبع الوزاني في محافظة النبطية جنوبي البلاد، بالقرب من قرية الغجر".

وأضافت "توغلت الفتيات داخل الأراضي اللبنانية، ومكثن هناك نحو ساعتين، بهدف توجيه رسالة إلى السلطات الإسرائيلية تدعو إلى احتلال المنطقة وإقامة مستوطنات يهودية فيها".

وأوضحت القناة أن هذه الخطوة جاءت بعد وقائع سابقة شهدت عبور ناشطين من اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى الأراضي السورية، للمطالبة بإقامة مستوطنات ضمن ما يطلقون عليها "أرض إسرائيل الكبرى".
 
 


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