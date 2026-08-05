إسرائيليات يقتحمن الأراضي اللبنانية ويطالبن بإقامة مستوطنات

وقالت القناة 14 الإسرائيلية الخاصة "عبرت 10 فتيات إسرائيليات الحدود إلى لبنان اليوم، ووصلن إلى منطقة نبع الوزاني في محافظة النبطية جنوبي البلاد، بالقرب من قرية الغجر".
وأضافت "توغلت الفتيات داخل الأراضي اللبنانية، ومكثن هناك نحو ساعتين، بهدف توجيه رسالة إلى السلطات الإسرائيلية تدعو إلى احتلال المنطقة وإقامة مستوطنات يهودية فيها".
وأوضحت القناة أن هذه الخطوة جاءت بعد وقائع سابقة شهدت عبور ناشطين من اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى الأراضي السورية، للمطالبة بإقامة مستوطنات ضمن ما يطلقون عليها "أرض إسرائيل الكبرى".
-
أخبار متعلقة
-
تواجه حكما بالإعدام.. الشيخة حسينة تعتزم العودة إلى بنغلاديش
-
الرئيس الإيراني: التواصل مع خامنئي "صعب للغاية" حاليا
-
روبيو يبحث مع نظيره البريطاني تعزيز دور أوروبا في ضمان أمنها
-
سي إن إن: الوفد الأمريكي طلب تعليق مفاوضات روما لإجراء مشاورات
-
السعودية ومصر وتركيا وباكستان تؤكد أهمية حماية ممرات هرمز وباب المندب
-
القيادة المركزية الأمريكية: نواصل فرض الحصار على إيران
-
القناة 14: نتنياهو وكاتس يبحان الرد على حزب الله
-
مدير منظمة الصحة العالمية يزور الكونغو الديموقراطية مع تفاقم تفشي فيروس إيبولا