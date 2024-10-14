"إسرائيل": إطلاق 3 صواريخ من لبنان تجاه "تل أبيب الكبرى"

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي، إن ثلاثة صواريخ أرض- أرض أُطلقت من لبنان، تجاه منطقة "تل أبيب" الكبرى، فيما تحدث إعلام عبري عن دخول سكان 180 مدينة وبلدة وسط البلاد إلى الملاجئ، أصيب أحدهم في بيتاح تكفا شرق "تل أبيب".

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