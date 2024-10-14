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"إسرائيل": إطلاق 3 صواريخ من لبنان تجاه "تل أبيب الكبرى"

القبة الحديدية
القبة الحديدية
الإثنين، 14-10-2024 11:52 م

الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإسرائيلي، إن ثلاثة صواريخ أرض- أرض أُطلقت من لبنان، تجاه منطقة "تل أبيب" الكبرى، فيما تحدث إعلام عبري عن دخول سكان 180 مدينة وبلدة وسط البلاد إلى الملاجئ، أصيب أحدهم في بيتاح تكفا شرق "تل أبيب".

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وقال الجيش في بيان على حسابه بمنصة "إكس" الاثنين: "عقب الإنذارات التي تم تفعيلها قبل قليل في وسط البلاد، رصدنا 3 صواريخ أُطلقت من لبنان".

وادعى اعتراض "جميع التهديدات، وفي هذا الوقت لا توجد خسائر معروفة".

 
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