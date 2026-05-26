إسرائيل.. إقالة النائبة العسكرية التي سربت فيديو اعتداء جنود إسرائيليين على أسير فلسطيني

وتعليقا على القرار الذي أعلنه الجيش الإسرائيلي، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس: "أهنئ رئيس الأركان إيال زامير على قراره بعزل النائبة العسكرية يفعات تومر-يروشالمي من الجيش الإسرائيلي، وحرمانها من أوسمة رئيس الأركان وامتيازاته الأخرى".
وأضاف كاتس: "فور تسريب الفيديو، بادرت فورا إلى عزل تومر-يروشالمي من منصبها، نظرا للأفعال الخطيرة التي ارتكبتها، ولخيانة الثقة التي أولاها إياها قادة وجنود الجيش الإسرائيلي".
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى مقطع فيديو تم تسريبه، ويظهر قيام جنود إسرائيليين بالاعتداء على معتقل فلسطيني في منشأة "سديه تيمان"، وهي منشأة احتجاز أقامها الجيش الإسرائيلي في صحراء النقب لاحتجاز فلسطينيين من قطاع غزة خلال الحرب.
وأثار الفيديو موجة غضب واسعة داخل إسرائيل وخارجها، حيث طالب مسؤولون سياسيون وقضائيون بالتحقيق في الحادثة واتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين.
