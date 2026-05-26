الثلاثاء 2026-05-26 05:29 م

إسرائيل.. إقالة النائبة العسكرية التي سربت فيديو اعتداء جنود إسرائيليين على أسير فلسطيني

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 26-05-2026 04:42 م

الوكيل الإخباري- أقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير النائبة العسكرية التي سربت فيديو لاعتداء جنود إسرائيليين على أسير فلسطيني في معتقل "سديه تيمان" بصحراء النقب.

وتعليقا على القرار الذي أعلنه الجيش الإسرائيلي، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس: "أهنئ رئيس الأركان إيال زامير على قراره بعزل النائبة العسكرية يفعات تومر-يروشالمي من الجيش الإسرائيلي، وحرمانها من أوسمة رئيس الأركان وامتيازاته الأخرى".

وأضاف كاتس: "فور تسريب الفيديو، بادرت فورا إلى عزل تومر-يروشالمي من منصبها، نظرا للأفعال الخطيرة التي ارتكبتها، ولخيانة الثقة التي أولاها إياها قادة وجنود الجيش الإسرائيلي".

اضافة اعلان


وتعود تفاصيل هذه القضية إلى مقطع فيديو تم تسريبه، ويظهر قيام جنود إسرائيليين بالاعتداء على معتقل فلسطيني في منشأة "سديه تيمان"، وهي منشأة احتجاز أقامها الجيش الإسرائيلي في صحراء النقب لاحتجاز فلسطينيين من قطاع غزة خلال الحرب.


وأثار الفيديو موجة غضب واسعة داخل إسرائيل وخارجها، حيث طالب مسؤولون سياسيون وقضائيون بالتحقيق في الحادثة واتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية بجنوب لبنان

قوات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم جنين

جرش

أخبار محلية بلديات محافظة جرش تنفذ خطط لإدامة الخدمات للمواطنين خلال العيد

ب

أخبار محلية بلدية غرب إربد تفتتح "حديقة الاستقلال" تزامناً مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال

ب

أخبار محلية خطة رقابية وخدمية في الأغوار الشمالية استعداداً لعيد الأضحى

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي إيران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار خلال الساعات الـ48 الأخيرة

ب

عربي ودولي إسرائيل.. إقالة النائبة العسكرية التي سربت فيديو اعتداء جنود إسرائيليين على أسير فلسطيني

ايران

عربي ودولي القضاء الإيراني يعلّق عمل هيئة رئاسية أمرت بإعادة خدمة الإنترنت



 
 






الأكثر مشاهدة

 