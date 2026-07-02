إسرائيل.. استيطان جديد يربط القدس بتل أبيب قبل الانتخابات

الوكيل الإخباري- كشف يسرائيل غنتس رئيس مجلس مستوطنات منطقة بنيامين الإسرائيلية عن خطة استيطانية جديدة وصفها بالأكبر والأهم خلال عقود، مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية.



وتهدف الخطة، التي تستند إلى قرار الكابينت، إلى إقامة مستوطنات دائمة في موقعين استراتيجيين بالضفة الغربية: غرب بنيامين على الطريق الجبلي الرابط بين القدس ووسط البلاد، وشرق بنيامين المطل على وادي الأردن.

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