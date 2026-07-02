إسرائيل.. استيطان جديد يربط القدس بتل أبيب قبل الانتخابات

وتهدف الخطة، التي تستند إلى قرار الكابينت، إلى إقامة مستوطنات دائمة في موقعين استراتيجيين بالضفة الغربية: غرب بنيامين على الطريق الجبلي الرابط بين القدس ووسط البلاد، وشرق بنيامين المطل على وادي الأردن.
وأوضح غنتس أن المبرر هو "إما استيطان قوي، وإما رام الله برعاية إيرانية على حدود غوش دان"، في إشارة إلى منطقة تل أبيب الكبرى. ومن المتوقع أن تنضم هذه المستوطنات إلى مستوطنة "ماعوز تسور" التي أقيمت قبل أشهر على الطريق السريع 443 قرب غوش تالمونيم، في خطوة تعكس تصعيدا استيطانيا قبيل الانتخابات المرتقبة.
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