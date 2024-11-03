 
الأحد 2024-11-03 11:08 م
 

إسرائيل: اعتقال 4 أشخاص في قضية التسريبات

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
الأحد، 03-11-2024 10:28 م

الوكيل الإخباري-  ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم اعتقال 4 أشخاص في قضية التسريبات الأمنية، بينهم مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.اضافة اعلان


وذكرت وسائل إعلام أن المعتقل الرئيسي في قضية التسريبات هو إيلي فلدشتاين، وقد عمل متحدثا بمكتب نتنياهو.

 
gnews

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