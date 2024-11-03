إسرائيل: اعتقال 4 أشخاص في قضية التسريبات

الوكيل الإخباري- ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم اعتقال 4 أشخاص في قضية التسريبات الأمنية، بينهم مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. اضافة اعلان





وذكرت وسائل إعلام أن المعتقل الرئيسي في قضية التسريبات هو إيلي فلدشتاين، وقد عمل متحدثا بمكتب نتنياهو.



