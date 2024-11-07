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إسرائيل: الكشف عن فضيحة تسريبات جديدة من مكتب نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو
الخميس، 07-11-2024 11:40 م

الوكيل الإخباري-   قالت هيئة البث الإسرائيلية انه جرى تحريات بشأن قيام شخصين مرموقين في ديوان نتنياهو بالحصول على مواد حساسة تخص ضابطا رفيعا.

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وبينت ان المواد استُخرجت من كاميرات مراقبة ويُتحرى إن كان الهدف هو ممارسة ديوان نتنياهو ضغطا عبرها.


وأضافت شكوك بعلاقة بين حصول ديوان نتنياهو على صور تخص ضابطا رفيعا وقضية سرقة مواد عسكرية سرية.


وأشارت إلى ان ديوان نتنياهو نفى الحصول على مواد تخص ضابطا رفيعا ووصفها بالافتراء على رئاسة الوزراء.

 
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