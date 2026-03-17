الثلاثاء 2026-03-17 06:50 م

إسرائيل تؤكد مقتل علي لاريجاني

إسرائيل تؤكد مقتل علي لاريجاني
إسرائيل تؤكد مقتل علي لاريجاني
 
الثلاثاء، 17-03-2026 12:36 م
الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الثلاثاء، مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.اضافة اعلان


وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد قالت إن "علي لاريجاني كان من بين الأهداف التي استهدفها الجيش الإسرائيلي ليلة أمس في إيران".

وأضافت: "لا تزال نتائج الهجوم على الاريجاني قيد التحقيق، وهو ثاني أرفع شخصية في النظام الإيراني بعد مجتبى خامنئي في الأيام الأخيرة".
 
 




