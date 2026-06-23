الثلاثاء 2026-06-23 01:13 ص

إسرائيل تؤكد مواصلة العمل للإبقاء على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان

إسرائيل تؤكد مواصلة العمل للإبقاء على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان
إسرائيل تؤكد مواصلة العمل للإبقاء على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان
 
الثلاثاء، 23-06-2026 12:51 ص
الوكيل الإخباري-   أصدرت القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، ليل الاثنين - الثلاثاء، بياناً مشتركاً أكدت فيه أن قوات الجيش الإسرائيلي ستواصل العمل للإبقاء على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.اضافة اعلان


وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس وقائد الجيش، في بيان مشترك، إن أمن المواطنين في إسرائيل وقواتها سيظل المبدأ التوجيهي الذي لا يقبل أي مساومة.

وأضافوا في البيان أن القوات ستواصل العمل على "تحييد التهديدات التي تواجه الجنود والمستوطنين، وهدم البنية التحتية، والإبقاء على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان".
 
 


gnews

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