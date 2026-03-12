الخميس 2026-03-12 01:03 ص

إسرائيل تؤكد وجود أهداف واسعة يمكن ضربها داخل إيران

إسرائيل تجدد هجماتها على طهران
طهران
 
الخميس، 12-03-2026 12:05 ص

الوكيل الإخباري-   قالت إسرائيل، الأربعاء، إنها ما زالت تمتلك مجموعة واسعة من الأهداف التي يمكن ضربها في إيران، وذلك في تناقض مع ما صرح به الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين في إحاطة متلفزة "كجيش ما زال لدينا بنك واسع من الأهداف، سنوّسع عملياتنا".


وأضاف "الهدف هو تقويض أسس النظام".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب متحدثا عن إيران: لن نغادر حتى يتم إنجاز المهمة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يقول إنه سيستعين بالاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة

قائد "قوات الدعم السريع" يعلن هدنة 3 أشهر في السودان

عربي ودولي عشرات القتلى في الجنوب السوداني بهجمات بواسطة مسيّرات

إسرائيل تجدد هجماتها على طهران

عربي ودولي إسرائيل تؤكد وجود أهداف واسعة يمكن ضربها داخل إيران

ناقلات نفط

عربي ودولي زوارق مسيرة تستهدف ناقلات نفط في الشرق الأوسط

شعار البريد الأردني

أخبار محلية إطلاق مشروع "الصندوق البريدي الرقمي" المرتبط بالرمز البريدي العالمي

الأرصاد: أمطار غزيرة وحالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة السبت

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق

الطقس منخفض جوي جديد قادم الى الاردن



 






الأكثر مشاهدة