إسرائيل تؤكد وجود أهداف واسعة يمكن ضربها داخل إيران

الوكيل الإخباري- قالت إسرائيل، الأربعاء، إنها ما زالت تمتلك مجموعة واسعة من الأهداف التي يمكن ضربها في إيران، وذلك في تناقض مع ما صرح به الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين في إحاطة متلفزة "كجيش ما زال لدينا بنك واسع من الأهداف، سنوّسع عملياتنا".