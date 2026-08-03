إسرائيل تبلغ الولايات المتحدة "مخاوفها" بشأن خطة غزة

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء دورون سبيلمان، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، إن "إسرائيل أبلغت نظراءنا الأميركيين بملاحظاتها ومخاوفها بشأن الإطار المقترح"، مضيفا أن "الصيغة التي نُشرت لا تعكس مواقف إسرائيل".
وقال إن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية خلصت إلى أن حماس أعادت تسليح نفسها وتجنيد عناصر منذ إعلان ترامب وقف إطلاق النار في تشرين الأول.
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