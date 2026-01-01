إسرائيل تتجه لفتح معبر رفح بالاتجاهين بعد ضغوطات كبيرة من ترامب

وذكرت هيئة البث أن مناقشات جرت حول فتح المعبر قبل لقاء نتنياهو وترامب، غير أن هذه الخطوة تم تأجيلها، على حد قولها.
ونقلت الهيئة عن مصدر أمريكي لم تسمه قوله، إن الإعلان عن فتح المعبر سيصدر خلال الأيام القادمة، بعد عودة نتنياهو إلى إسرائيل.
والاثنين، التقى نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمنتجع مارالاغو بولاية فلوريدا الأمريكية، في اجتماع بحث عدة ملفات بينها الأوضاع في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان وإيران.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: قررنا سحب الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجيلوس وبورتلاند
-
ماكرون متمسك بالبقاء رئيسا لفرنسا حتى "الثانية الأخيرة" من ولايته
-
الدفاع الروسية: الجيش يسقط 53 مسيرة أوكرانية معادية
-
مقتل شخص وإصابة عدد من أفراد الأمن بتفجير انتحاري في حلب
-
إيران: القبض على 7 عناصر على صلة بجماعات مقيمة في أميركا وأوروبا
-
العراق: قواتنا ستتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بالأنبار خلال أيام
-
الجيش الإماراتي يباشر سحب قواته من مطار دولي في حضر موت
-
ترامب يستخدم حق النقض للمرة الأولى في ولايته الثانية