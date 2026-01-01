الخميس 2026-01-01 05:55 ص

إسرائيل تتجه لفتح معبر رفح بالاتجاهين بعد ضغوطات كبيرة من ترامب

معبر رفح
الخميس، 01-01-2026 05:48 ص

الوكيل الإخباري-   قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، إن إسرائيل تستعد لفتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر عقب عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الولايات المتحدة.

وأضافت الهيئة أن الضغط الأمريكي لفتح معبر رفح استمر خلال الأيام الماضية بالتزامن مع اجتماعات عقدها نتنياهو في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن إسرائيل تستعد لفتح المعبر في كلا الاتجاهين بعد لقاء نتنياهو- ترامب.

وذكرت هيئة البث أن مناقشات جرت حول فتح المعبر قبل لقاء نتنياهو وترامب، غير أن هذه الخطوة تم تأجيلها، على حد قولها.

ونقلت الهيئة عن مصدر أمريكي لم تسمه قوله، إن الإعلان عن فتح المعبر سيصدر خلال الأيام القادمة، بعد عودة نتنياهو إلى إسرائيل.

والاثنين، التقى نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمنتجع مارالاغو بولاية فلوريدا الأمريكية، في اجتماع بحث عدة ملفات بينها الأوضاع في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان وإيران.

 
 


