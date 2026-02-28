السبت 2026-02-28 11:48 ص

إسرائيل تتحدث عن محاولة اغتيال المرشد الإيراني

السبت، 28-02-2026 10:25 ص

الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل امتنعت سابقا عن استهداف المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، إلا أن هذا التوجه قد يتغير في إطار العملية العسكرية الجارية.

ونقلت القناة "13" العبرية عن مصدر أمني أن الهجوم الحالي هو عملية مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة، ويجري التحضير له منذ أشهر.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية أن هناك قائمة طويلة من الأهداف المرتبطة بعمليات اغتيال تنفذ داخل إيران.


وأشارت القناة "12" العبرية إلى أن إحدى الغارات استهدفت المجمع الرئاسي في طهران، في حين أفادت مصادر عبرية بعقد اجتماع للكابينيت خلال الساعات المقبلة لبحث التطورات الميدانية.


وأشارت القناة إلى أنه تم قصف أهداف وصفت بالمهمة من بينها مواقع سلطوية، مع إغلاق المجال الجوي أمام الطيران المدني حتى إشعار آخر.


أعلن مكتب وزارة الدفاع الإسرائيلية شن إسرائيل هجوما استباقيا على إيران لإزالة التهديدات التي تتعرض لها البلاد، فيما دوت صفارات الإنذار صباح اليوم السبت في جميع أنحاء إسرائيل، في استنفار أمني غير مسبوق شمل تفعيل نظام الإنذار المبكر عبر إرسال رسائل تحذيرية مباشرة إلى الهواتف المحمولة للمواطنين.

 
 


