إسرائيل تتحول إلى استراتيجية "الضربات الاستباقية" في لبنان

وأوضحت الصحيفة في مقالها أن "إسرائيل غيرت استراتيجيتها القتالية من سياسة الضربات الانتقامية إلى الضربات الاستباقية لتدمير مواقع تخزين الصواريخ ومواقع الإطلاق والقيادة العسكرية التابعة لحزب الله".
وأشارت الصحيفة إلى أن "إسرائيل تتجاهل عمدا موقف الشركاء الغربيين بشأن الصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الولايات المتحدة التي تحاول الحد من نطاق ضربات الجيش الإسرائيلي".
وانتقدت المادة الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب عدم ثقته وضعفه، مما ألقى بظلال من الشك على قدرة واشنطن على "ردع الخصوم" على الساحة العالمية بشكل عام وفي الشرق الأوسط بشكل خاص.
وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن "حزب الله" لا يزال يحتفظ بآلاف المقاتلين المتمرسين وترسانة كبيرة من الأسلحة، رغم اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله.
روسيا اليوم
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