الأربعاء 2026-03-11 01:22 ص

إسرائيل تتهم إيران باختراق كاميرات مراقبة بغرض التجسس

الأربعاء، 11-03-2026 12:15 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت مديرية الأمن السيبراني الإسرائيلية رصد "عشرات من عمليات الاختراق الإيرانية لكاميرات المراقبة لأغراض التجسس" منذ بداية الهجوم على إيران، داعية الجمهور إلى توخي الحذر.

وقالت هيئة سايبر إسرائيل عبر منصة إكس "تعمل المديرية على تنبيه مئات مالكي الكاميرات، وتدعو الجمهور إلى تغيير كلمات المرور وتحديث البرامج لمنع أي مخاطر أمنية، سواء كانت على مستوى الدولة أو شخصية".

 
 


