إسرائيل تتهم إيران باختراق كاميرات مراقبة بغرض التجسس

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن السيبراني الإسرائيلية رصد "عشرات من عمليات الاختراق الإيرانية لكاميرات المراقبة لأغراض التجسس" منذ بداية الهجوم على إيران، داعية الجمهور إلى توخي الحذر.

