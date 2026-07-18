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إسرائيل تتهم حزب الله بزرع عبوة ناسفة قتلت جندي لبناني

إسرائيل تتهم حزب الله بزرع عبوة ناسفة قتلت جندي لبناني
إسرائيل تتهم حزب الله بزرع عبوة ناسفة قتلت جندي لبناني
 
السبت، 18-07-2026 10:56 م
الوكيل الإخباري-   اتهمت إسرائيل السبت، حزب الله، بزرع عبوة ناسفة والتي انفجرت في وقت سابق في آلية للجيش اللبناني وأدت لمقتل جندي وإصابة اثنين آخرين.اضافة اعلان


وأفاد الجيش الإسرائيلي، بأن التحقيق الأولي في انفجار عبوة ناسفة بآلية تابعة للجيش اللبناني في جنوب لبنان، والذي أسفر عن مقتل أحد الجنود وإصابة جنديين آخرين، خلص إلى أن العبوة "ليست تابعة للجيش الإسرائيلي"، مرجحا أن يكون "حزب الله" قد زرعها.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الحادث وقع في منطقة المنصوري، داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن قواته "لم تكن متواجدة إطلاقا في هذه المنطقة خلال الفترة الأخيرة".

وأشار إلى أن الآلية التابعة للجيش اللبناني دخلت إلى المنطقة الأمنية "من دون تنسيق مسبق مع الجيش الإسرائيلي، خلافا لما يقتضيه نظام التنسيق القائم".

ودعا الجيش الإسرائيلي المدنيين والقوات الموجودة في المنطقة إلى تجنب الوصول إلى المناطق التي قال إن "حزب الله لا يزال يشكل فيها تهديدًا"، وإلى تنسيق التحركات مسبقا، وفقا للإجراءات المتبعة.

وكان أحد أفراد الجيش اللبناني قد قتل وأصيب آخران بجروح، السبت، في انفجار جسم مشبوه جنوب البلاد.

وقال الجيش اللبناني، في بيان، إن أحد العسكريين قتل وأصيب ضابط وعسكري بجروح "جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري – قضاء صور"، مضيفا أن "المتابعة جارية لكشف تفاصيل الحادثة".
 
 


gnews

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