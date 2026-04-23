إسرائيل تتهم فنيين في سلاح الجو بتسريب مخططات مقاتلات إف-15 لإيران

الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن النيابة العامة ستوجه اتهامات لفنيين اثنين بسلاح الجو في قاعدة "تل نوف" بالتجسس لصالح إيران خلال عملية "زئير الأسد".



وقالت الهيئة إن الفنيين، اللذين كانا يعملان على صيانة مقاتلات إف-15، يُشتبه في قيامهما بتسليم وثائق تضم مخططات تفصيلية لمحركات الطائرات، بالإضافة إلى صور لأحد مدربي الطيران، في خرق خطير لقواعد الرقابة العسكرية.



وأضافت أن الشبهات لا تقتصر على تسريب معلومات تقنية، بل تمتد إلى تلقي طلبات لجمع معلومات عن شخصيات أمنية وسياسية رفيعة المستوى، من بينها رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مما يزيد من حساسية القضية وأبعادها الأمنية.

اضافة اعلان