إسرائيل تحذر إدارة ترامب: تدريبات الصواريخ الإيرانية قد تكون تمهيدا لهجوم

وأشار أحد المصادر إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية أبدت مخاوف مشابهة قبل 6 أسابيع، عقب رصدها تحركات صاروخية إيرانية، لكن لم ينتج عنها أي هجوم فعلي.
وأضاف المصدر: "فرص وقوع هجوم إيراني أقل من 50%، لكن لا أحد مستعد لتحمل المخاطرة والقول إنها مجرد تدريبات عسكرية".
من جهته، أوضح مصدر أمريكي أن الاستخبارات الأمريكية لا تملك حاليا أي مؤشرات على أن هجوما إيرانيا وشيكا.
