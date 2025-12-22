الإثنين 2025-12-22 09:00 ص

إسرائيل تحذر إدارة ترامب: تدريبات الصواريخ الإيرانية قد تكون تمهيدا لهجوم

الوكيل الإخباري-   نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر إسرائيلية وأمريكية أن إسرائيل حذرت الإدارة الأمريكية من أن التدريبات الصاروخية التي يجريها فيلق الحرس الثوري الإيراني قد تكون ستارا لهجوم مفاجئ.

وقالت المصادر الـ"مطلعة على التفاصيل" إن المعلومات الاستخباراتية المتاحة حتى الآن تقتصر على رصد تحركات للقوات داخل إيران، لكن الجيش الإسرائيلي بات أكثر حساسية تجاه المخاطر مقارنة بالماضي، خاصة بعد مرور عامين على الهجوم المفاجئ الذي شنته فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023.

وأشار أحد المصادر إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية أبدت مخاوف مشابهة قبل 6 أسابيع، عقب رصدها تحركات صاروخية إيرانية، لكن لم ينتج عنها أي هجوم فعلي.

وأضاف المصدر: "فرص وقوع هجوم إيراني أقل من 50%، لكن لا أحد مستعد لتحمل المخاطرة والقول إنها مجرد تدريبات عسكرية".

من جهته، أوضح مصدر أمريكي أن الاستخبارات الأمريكية لا تملك حاليا أي مؤشرات على أن هجوما إيرانيا وشيكا.

 
 


