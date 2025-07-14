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إسرائيل تحذر نظام الشرع من استهداف الدروز

استهدفت إسرائيل دبابات في قرية سميع بمحافظة السويداء
استهدفت إسرائيل دبابات في قرية سميع بمحافظة السويداء
 
الإثنين، 14-07-2025 09:20 م
الوكيل الإخباري- أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الإثنين، أن الضربات التي نفذها الجيش في جنوب سوريا "تحذير واضح للنظام السوري" لعدم استهداف الدروز.اضافة اعلان


وقال كاتس عبر حسابه على منصة "إكس": "الضربات الإسرائيلية كانت رسالة وتحذيرًا واضحًا للنظام السوري، لن نسمح بالإساءة للدروز في سوريا، إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ هجومًا استهدف عددًا من الدبابات في قرية سميع بمحافظة السويداء، جنوبي سوريا.

ونشر الجيش فيديو قصفه دبابة في المنطقة الواقعة بين المزرعة وسميع، وهي تتقدم باتجاه السويداء جنوب سوريا.

وقال: "وجود تلك الوسائل في منطقة جنوب سوريا قد يشكل تهديدًا على دولة إسرائيل. لن يسمح جيش الدفاع بوجود تهديد عسكري في منطقة جنوب سوريا وسيتحرك ضده ويواصل مراقبة التطورات في المنطقة".

وفي وقت سابق من الإثنين، أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قواتها "ستبدأ تدخلًا مباشرًا في السويداء لفضّ النزاع وإيقاف الاشتباكات وفرض الأمن"، بعد الاشتباكات الدامية.

وتعهدت الوزارة بملاحقة المتسببين بالأحداث وتحويلهم إلى القضاء المختص "ضمانًا لعدم تكرار مثل هذه المآسي واستعادة الاستقرار وترسيخ سلطة القانون".

كما دفعت وزارة الدفاع السورية تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، في محاولة لاحتواء التوترات وفرض الأمن.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة الضحايا جراء الاشتباكات المسلحة والقصف المتبادل في محافظة السويداء منذ يوم الأحد، ارتفعت إلى 64 قتيلاً.

سكاي نيوز
 
 
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