إسرائيل تخترق موجة برج مراقبة مطار بيروت وتحذر طائرة إيرانية

وقال حمية إن التدخل السريع حال دون هبوط الطائرة في المطار.
وقال لرويترز إن إسرائيل حذرت هيئة مراقبة الطيران اللبنانية من أنها ستستخدم "القوة" إذا هبطت أي طائرة إيرانية في مطار بيروت.
وأشار موقع "فلايت رادار" إلى أن الطائرة التي حذر منها الجيش الإسرائيلي، تابعة لشركة طيران "كاشم"، والتي زعم أنها سبق لها نقل شحنات للحرس الثوري الإيراني إلى لبنان.
سكاي نيوز
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