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إسرائيل تخترق موجة برج مراقبة مطار بيروت وتحذر طائرة إيرانية

برج مراقبو في مطار بيروت
برج مراقبو في مطار بيروت
السبت، 28-09-2024 01:21 م
الوكيل الإخباري-   كشف وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، أن الجيش الإسرائيلي تمكن من اختراق موجة الاتصال الخاصة ببرج مراقبة مطار بيروت، موجهاً تحذيراً لطائرة إيرانية مدنية كانت تقترب من الهبوط في المطار، وهدد باستخدام القوة إذا لم تغير مسارها.اضافة اعلان


وقال حمية إن التدخل السريع حال دون هبوط الطائرة في المطار. 

وقال لرويترز إن إسرائيل حذرت هيئة مراقبة الطيران اللبنانية من أنها ستستخدم "القوة" إذا هبطت أي طائرة إيرانية في مطار بيروت.

وأشار موقع "فلايت رادار" إلى أن الطائرة التي حذر منها الجيش الإسرائيلي، تابعة لشركة طيران "كاشم"، والتي زعم أنها سبق لها نقل شحنات للحرس الثوري الإيراني إلى لبنان.

سكاي نيوز
 
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