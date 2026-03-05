إسرائيل تخفف قيود حالة الطوارئ

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن قيادة الجبهة الداخلية أقرت تخفيف بعض القيود المرتبطة بالحرب اعتبارا من ظهر الخميس، مما يسمح بنشاط محدود ويتيح تجمّعات عامة تصل إلى 50 شخصا.

