الخميس 2026-03-05 01:24 ص

إسرائيل تخفف قيود حالة الطوارئ

صاروخ أُطلق من إيران في عسقلان،

 
الخميس، 05-03-2026 01:15 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن قيادة الجبهة الداخلية أقرت تخفيف بعض القيود المرتبطة بالحرب اعتبارا من ظهر الخميس، مما يسمح بنشاط محدود ويتيح تجمّعات عامة تصل إلى 50 شخصا.

وقال الجيش في بيان أصدره بعد وقت قصير من الإعلان عن تراجع عدد الصواريخ الإيرانية التي أُطلقت تجاه إسرائيل كجزء من هذه التغييرات، ستنتقل جميع المناطق من مستوى القيام بالنشاط الضروري إلى مستوى القيام بالنشاط المحدود.

 
 




