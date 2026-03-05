إسرائيل تخفف قيود حالة الطوارئ

وقال الجيش في بيان أصدره بعد وقت قصير من الإعلان عن تراجع عدد الصواريخ الإيرانية التي أُطلقت تجاه إسرائيل كجزء من هذه التغييرات، ستنتقل جميع المناطق من مستوى القيام بالنشاط الضروري إلى مستوى القيام بالنشاط المحدود.
