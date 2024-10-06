إسرائيل تدرس استهداف منشآت إيرانية مهمة

الوكيل الإخباري- قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن إسرائيل تدرس استهداف منشآت نفطية إيرانية ومجمع رئاسي ومجمع المرشد الإيراني ومقر الحرس الثوري.

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