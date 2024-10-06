 
الأحد 2024-10-06 12:47 م
 

إسرائيل تدرس استهداف منشآت إيرانية مهمة

قيادة جيش الاحتلال
قيادة جيش الاحتلال
الأحد، 06-10-2024 11:02 ص

الوكيل الإخباري- قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن إسرائيل تدرس استهداف منشآت نفطية إيرانية ومجمع رئاسي ومجمع المرشد الإيراني ومقر الحرس الثوري.

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وقد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أمس السبت أن الحكومة قررت شن هجوم وصفته بـ"القوي والكبير" على إيران، مؤكدة أن الاستعدادات تتم بالتنسيق مع واشنطن، في حين رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في جميع الجبهات في ظل استعداده للرد على الهجوم الإيراني.

 
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