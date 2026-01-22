إسرائيل تدرس بيع حصص بشركات أسلحة كبرى لتعويض تكاليف الحرب

وقال المحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية يالي روتنبرغ، في تصريحات لصحيفة "فاينانشال تايمز"، إن العمل قد بدأ بالفعل على خصخصة "شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية".
وأوضح روتنبرغ أن الحكومة الإسرائيلية تدرس مبدئياً بيع حصة نسبتها 25 في المائة في "شركة صناعات الفضاء"، مضيفاً أن الحصة قد تصل إلى 49 في المائة.
وبحسب الصحيفة البريطانية، تدرس إسرائيل أيضاً إمكانية خصخصة شركة "رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة".
